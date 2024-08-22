Число иностранных посетителей Японии в июле достигло рекордного уровня в 3,29 млн человек

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Токио, 21 августа (Jiji Press). По оценкам, число иностранных туристов, посетивших Японию, выросло на 41,9% по сравнению с прошлым годом и составило 3 292 500 человек в июле, достигая рекордного месячного максимума второй месяц подряд, сообщила Японская национальная туристическая организация.

Этот показатель превышает уровень в три миллиона пятый месяц подряд, поскольку спрос на поездки в Японию во время летних каникул вырос в условиях ослабления йены.

Число посетителей в июле выросло на 10,1% по сравнению с июлем 2019 года, то есть временем до пандемии COVID-19.

За первые семь месяцев этого года число иностранных туристов, посетивших Японию, составило 21,06 млн человек, превысив отметку в 20 млн человек, что является самым быстрым ростом за всю историю.

Число туристов из материкового Китая, где групповые туры в Японию были запрещены до начала августа прошлого года, выросло на 147,8% и составило 776 500 человек, что составляет самое большое число среди стран и территорий.

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