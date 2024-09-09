Японские бегуны завоевали бронзовые медали Паралимпийского марафона

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Париж, 8 сентября (Jiji Press). Японские бегуны Митисита Мисато и Судзуки Томоки завоевали бронзовые медали в марафоне в последний день Парижских Паралимпийских игр.

Митисита заняла четвёртое место в женском классе T12 для бегунов с нарушениями зрения, но получила бронзу после того, как третье место было дисквалифицировано. Она получила медаль на третьих Паралимпийских играх подряд.

Судзуки завоевал бронзу в мужском классе инвалидных колясок T54.

12-дневные Паралимпийские игры в Париже принесли Японии 14 золотых, 10 серебряных и 17 бронзовых медалей. На предыдущих Паралимпийских играх в Токио в 2021 году страна завоевала 13 золотых медалей.

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