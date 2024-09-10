Паралимпийские игры в Париже завершились, Япония завоевала 41 медаль

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Париж, 8 сентября (Jiji Press). К моменту завершения Паралимпийских игр 2024 года в Париже японская делегация завоевала в общей сложности 41 медаль за 12 дней.

В Парижских играх приняли участие рекордные 175 японских паралимпийцев, завоевавших 14 золотых, 10 серебряных и 17 бронзовых медалей. Хотя общее количество медалей не достигло рекордного максимума в 52, установленного на Афинских играх 2004 года, они завоевали на одну золотую медаль больше, чем на Паралимпийских играх в Токио в 2021 году.

8 сентября на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени прошла церемония закрытия, а паралимпийский флаг был передан мэром Парижа Анн Идальго мэру Лос-Анджелеса Карен Басс. Лос-Анджелес примет следующие Паралимпийские игры в 2028 году.

Парижские Паралимпийские игры включали в общей сложности 549 мероприятий в 22 видах спорта под лозунгом «Games Wide Open», как и Парижская Олимпиада, которая завершилась 11 августа, и собрали около 4400 спортсменов из рекордных 168 стран и регионов. Доля спортсменок составила около 45 процентов, что является самым высоким показателем за всю историю.

Около 90 спортсменов из России, которая продолжает вторжение на Украину, и Белоруссии, союзницы Москвы, приняли участие в Паралимпийских играх в Париже в качестве нейтральных спортсменов.

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