«Удвоить доходы японцев»: Като Кацунобу вступает в борьбу за пост лидера ЛДП с амбициозной экономической программой

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Като Кацунобу, 68-летний бывший генеральный секретарь кабинета министров, официально объявил о своем участии в выборах председателя Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии. На пресс-конференции в парламенте 10 числа он представил свою программу, сделав акцент на экономических реформах и удвоении доходов населения.

«Удвоение доходов — это наш высший приоритет, и это не терпит отлагательств», - заявил Като, представляя свой «План всеобщей активизации Японии». Ключевым элементом этого плана стала инициатива «трех нулей»: отмена платы за школьное питание, бесплатное медицинское обслуживание детей и отмена платы за роды. Для реализации этих амбициозных целей Като предложил разработать масштабные экономические меры, включая принятие «смелого дополнительного бюджета».

Кандидат также уделил внимание вопросам безопасности, предложив создать «Агентство по управлению кризисными ситуациями» под прямым контролем премьер-министра для улучшения реагирования на стихийные бедствия.

Като не обошел стороной и актуальные проблемы партии, в частности скандал с теневыми фондами. Он призвал к ответственности причастных депутатов и предложил рассмотреть возможность возврата незарегистрированных средств в государственную казну.

По ряду спорных вопросов Като занял умеренную позицию. Он выступил за сохранение единой фамилии для семьи, допуская при этом возможность юридического признания добрачной фамилии. Относительно ослабления правил увольнения кандидат выразил осторожность, отметив преждевременность таких мер.

Като стал восьмым кандидатом, объявившим о своем участии в выборах лидера ЛДП, которые состоятся 27 числа. Учитывая, что победитель этих выборов, вероятно, станет следующим премьер-министром Японии, предвыборные обещания кандидатов приобретают особую значимость для будущего страны.

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