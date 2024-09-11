В Токио открылась выставка, посвящённая японским спортсменам Олимпийских игр в Париже

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Токио, 10 сентября (Jiji Press). В Японском олимпийском музее в Токио открылась выставка, посвящённая выступлениям японских спортсменов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

На мероприятии демонстрируются предметы одежды и снаряжение, которые использовали японские спортсмены во время соревнований на Играх, а также демонстрируются впечатляющие моменты Олимпиады в фотографиях и видео.

Фехтовальщица Эмура Мисаки и танцор брейк-данса Накараи Сигэюки (сценический псевдоним Сигэкикс), которые вдвоём несли флаг Японии на церемонии открытия, посетили мероприятие, чтобы подарить экспонаты для выставки.

Компания Emura предоставила для выставки, которая продлится до 15 декабря, саблю, перчатки и одежду Накараи.

Эмура сказала, что сабля – «очень памятный предмет», поскольку на нём написаны ободряющие послания.

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