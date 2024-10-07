Правительство Японии проведет обследование запасов в определённых государством убежищах

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Токио, 6 октября (Jiji Press). Кабинет министров Японии в этом финансовом году проведёт по всей стране обследование запасов на объектах, которые предназначены для использования в качестве временных убежищ во время стихийных бедствий.

Это будет первое исследование обеспеченности убежищ, охватывающее муниципалитеты.

После того, как в январе люди, пострадавшие от мощного землетрясения на полуострове Ното в префектуре Исикава в центральной Японии, столкнулись с нехваткой предметов первой необходимости, центральное правительственное агентство решило провести обследование запасов, а также размещения кондиционеров, аварийных электрогенераторов и газового обеспечения в зарегистрированных убежищах.

Ожидается, что обследование охватит запасы продовольствия, одеял, детского питания, бумажных подгузников для младенцев и взрослых, переносных туалетов, туалетной бумаги и гигиенических средств, сообщили информированные источники. Картонные кровати и перегородки, нехватка которых ощущалась во время катастрофы в январе, будут добавлены в список обследования, сообщают источники.

Через систему обмена информацией о гуманитарных поставках в случае стихийных бедствий с местными органами власти центральное правительство проверит, обеспечены ли объёмы товаров, указанные в местных планах по реагированию на стихийные бедствия. Опрос также будет охватывать товары, хранящиеся на складах.

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