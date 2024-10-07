Правительство Японии проведет обследование запасов в определённых государством убежищах
НовостиОбщество Стихийные бедствия
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 6 октября (Jiji Press). Кабинет министров Японии в этом финансовом году проведёт по всей стране обследование запасов на объектах, которые предназначены для использования в качестве временных убежищ во время стихийных бедствий.
Это будет первое исследование обеспеченности убежищ, охватывающее муниципалитеты.
После того, как в январе люди, пострадавшие от мощного землетрясения на полуострове Ното в префектуре Исикава в центральной Японии, столкнулись с нехваткой предметов первой необходимости, центральное правительственное агентство решило провести обследование запасов, а также размещения кондиционеров, аварийных электрогенераторов и газового обеспечения в зарегистрированных убежищах.
Ожидается, что обследование охватит запасы продовольствия, одеял, детского питания, бумажных подгузников для младенцев и взрослых, переносных туалетов, туалетной бумаги и гигиенических средств, сообщили информированные источники. Картонные кровати и перегородки, нехватка которых ощущалась во время катастрофы в январе, будут добавлены в список обследования, сообщают источники.
Через систему обмена информацией о гуманитарных поставках в случае стихийных бедствий с местными органами власти центральное правительство проверит, обеспечены ли объёмы товаров, указанные в местных планах по реагированию на стихийные бедствия. Опрос также будет охватывать товары, хранящиеся на складах.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Тайфуны в Японии: что означают уровни оповещения о бедствии?
- Метеорологическое агентство Японии: от прогнозов погоды к землетрясениям, цунами и вулканам
- 1000 оползней в год: причины обрушений грунта в Японии
- “Партизанские штормы” атакуют Токио
- Климатические особенности Японии
- 72 японских сезона
- Разрушительные тайфуны в Японии: сила стихии, которой нельзя пренебрегать
- Сезон дождей 2024 года в Японии: чего можно ожидать в это время года?
- В 2019 году в Японии зарегистрирован рекордный ущерб от наводнений и тайфунов в 2 трлн 150 млрд йен
- Стихийные бедствия в Японии: около 20% мирового ущерба от землетрясений магнитудой 6 и выше
- Тайфуны в Японии: чаще в августе, больше разрушений в сентябре
- 72 японских сезона
- Климатические особенности Японии
- В Японии участились стихийные бедствия, вызванные ливнями
- Стихийные бедствия в Японии: простые советы, которые помогут выжить
- Метеорологическое агентство Японии будет публиковать информацию об уровне опасности стихийных бедствий