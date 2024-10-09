В префектуре Фукуи растёт количество купающихся, пострадавших от укусов дельфинов
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Михама, префектура Фукуи, 8 октября (Jiji Press). Этим летом 15 купающихся в море пострадали от укусов дельфинов в префектуре Фукуи, согласно недавнему отчёту Береговой охраны Японии.
По данным отчёта Управления Береговой охраны Цуруги, число случаев нападения диких дельфинов возросло примерно с 2022 года: летом 2024 года число травм, полученных в результате укусов, утроилось по сравнению с пятью случаями годом ранее.
Все укушенные в этом году были туристами из других префектур.
Эксперты утверждают, что властям следует разработать меры, которые позволят посетителям заранее осознавать риск нападения дельфинов.
3 августа 10-летний мальчик из префектуры Миэ был укушен дельфином во время купания на пляже Танура в городе Цуруга, в результате чего ему наложили около 30 швов на правую руку.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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