Исиба Сигэру и Ли Цян договорились о развитии стратегических связей

Новости

Вьентьян, 10 октября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру и премьер Госсовета КНР Ли Цян договорились содействовать взаимовыгодным стратегическим отношениям между двумя странами и развивать конструктивные и стабильные двусторонние отношения.

На встрече во Вьентьяне, столице Лаоса, Исиба настоятельно призвал китайскую сторону незамедлительно предоставить информацию о смертельном ножевом ранении японского школьника в Китае в прошлом месяце.

Это была первая встреча Исибы с с высокопоставленным китайским чиновником с момента вступления в должность 1 октября.

В ходе 35-минутной встречи новый японский лидер заявил, что существует потенциал для сотрудничества между Японией и Китаем, а также что имеются нерешённые вопросы, и что он будет работать над тем, чтобы народы обеих стран могли пользоваться плодами развития двусторонних отношений.

Ли выразил стремление установить хорошие отношения между двумя странами и отметил, что в интересах народов обеих стран построить стабильные двусторонние отношения, соответствующие новой эпохе.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме