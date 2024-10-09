Новый командующий вооруженными силами США в Японии обещает укреплять альянс

Новости

Токио, 8 октября (Jiji Press). Новый командующий войсками США, размещёнными в Японии, пообещал приложить неустанные усилия для того, чтобы сделать двусторонний союз более прочным.

«Я буду делать всё возможное и возможное для дальнейшего укрепления альянса США и Японии каждый день», – заявил генерал-лейтенант ВВС США Стивен Джост в своей инаугурационной речи на авиабазе Ёкота в Токио.

Выступая в качестве командующего 5-й воздушной армией, Джост берёт на себя ответственность за реорганизацию штаба вооруженных сил США в Японии в объединённый штаб сил с целью укрепления союза с принимающей страной.

Командующий Индо-Тихоокеанским командованием ВС США адмирал Сэмюэл Папаро назвал реорганизацию крупнейшей реформой вооруженных сил и одним из самых значительных достижений за 70 лет двустороннего военного сотрудничества.

Реорганизация направлена ​​на усиление командно-управленческого сотрудничества с Силами самообороны Японии, которые должны создать совместное оперативное командование. В частности, американские военные передадут часть своих оперативных полномочий в штаб-квартиру совместных сил.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме