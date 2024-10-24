Премьер ужесточает меры контроля в соцсетях после волны ограблений

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Токио, 22 октября (Jiji Press) -- В связи с серией недавних ограблений в столичном регионе премьер-министр Японии Исиба Сигэру объявил о решении усилить мониторинг публикаций в социальных сетях, которые могут быть связаны с преступной деятельностью.

«Необходимо усовершенствовать систему отслеживания информации в социальных сетях», – заявил Исиба на брифинге в резиденции премьер-министра.

По словам премьера, поскольку ряд подозреваемых в ограблениях был завербован через соцсети, правительство намерено активизировать разъяснительную работу среди населения об опасности подобных предложений. Также планируется расширить возможности полиции по работе с обращениями граждан.

Исиба сообщил о планах выделить средства из дополнительного бюджета на поддержку добровольных патрульных групп. В свою очередь, заместитель генерального секретаря кабинета министров Аоки Кадзухико подтвердил, что премьер распорядился увеличить размер субсидий на развитие регионов для укрепления безопасности на местах.

Комментируя недавние инциденты – попытку поджога штаб-квартиры Либерально-демократической партии с помощью бутылки с зажигательной смесью и наезд автомобиля на территорию резиденции премьер-министра – Исиба подчеркнул важность обеспечения безопасности в период предвыборной кампании.

Ранее в тот же день глава правительства провёл совещание с руководителем Национального полицейского агентства Цуюки Ясухиро для обсуждения комплекса ответных мер.

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