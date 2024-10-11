«Максимальная бдительность» при охране VIP-персон: Национальное полицейское агентство Японии готовится к выборам в нижнюю палату парламента
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Токио, 10 октября (Jiji Press) -- Накануне официального объявления 15 октября о выборах в нижнюю палату парламента, Национальное полицейское агентство Японии провело 10 октября совещание начальников полиции со всей страны. Это первые всеобщие выборы после покушений на бывшего премьер-министра Абэ Синдзо и экс-премьер-министра Кисида Фумио. Генеральный комиссар Цуюки Ясухиро в своем обращении подчеркнул важность охраны VIP-персон, заявив: «Я хочу, чтобы вы приняли все возможные меры с твердой решимостью не допустить повторения подобных инцидентов».
Во время выборов в верхнюю палату парламента в июле 2022 года Абэ был застрелен во время уличного выступления. В апреле 2023 года на дополнительных выборах в нижнюю палату в место проведения агитационного выступления Кисиды было брошено взрывное устройство. После этих инцидентов Национальное полицейское агентство усилило меры по охране VIP-персон.
На совещании присутствовали начальник полиции Токио и руководители префектурных управлений полиции. Генеральный комиссар Цуюки, имея в виду упомянутые инциденты, а также покушение на бывшего президента США Трампа, подчеркнул: «Охрана во время выборов становится значительно более опасной». Он призвал: «Постоянно проводите оценку рисков свежим взглядом и обеспечивайте тщательную охрану, сохраняя гибкость до самого конца».
Национальное полицейское агентство 9 октября создало штаб по борьбе с нарушениями на всеобщих выборах. Генеральный комиссар Цуюки дал указания по строгому и беспристрастному пресечению нарушений, а также по надлежащему реагированию на действия, нарушающие закон о выборах, такие как препятствование уличным выступлениям.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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