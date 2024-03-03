Криминальная ситуация в 2023 году: количество уголовных преступлений растёт второй год подряд, приближаясь к докоронавирусному уровню

Согласно Отчёту о ситуации с преступностью за 2023 год, опубликованному Национальным полицейским агентством, количество выявленных уголовных преступлений увеличилось на 17% по сравнению с предыдущим годом до 703 351, оно растёт второй год подряд.

Число признанных уголовных преступлений достигло пика в 2,85 миллиона в 2002 году и с тех пор снижалось, но в 2022 году оно начало расти впервые за 30 лет. В 2023 году оно было ещё на 6% ниже, чем в 2019 году, до пандемии. Количество «уличных преступлений» (грабежи, кражи, кражи велосипедов, нападения, нанесение телесных повреждений, вымогательства и др.) увеличилось на 21% по сравнению с предыдущим годом, и Национальное полицейское агентство видит причину в оживлении деятельности после того, как новый коронавирус был переведен из второй в пятую категорию уровня опасности в национальной классификации инфекционных заболеваний.

Было зарегистрировано 12 372 случаев тяжких преступлений, таких как убийства, грабежи, поджоги, принуждение к половому акту, непристойные посягательства, похищение людей и торговля людьми, что на 29,8% больше, чем в предыдущем году. Количество убийств немного увеличилось, с 853 до 912, а грабежей – с 1148 до 1361. С другой стороны, число случаев принуждения к половому акту (2711 случаев) и непристойных посягательств (6096 случаев) выросло более чем на 1000 по сравнению с предыдущим годом. В июле 2023 года положения Уголовного кодекса были пересмотрены, в том числе пересмотрены критерии принуждения к сексу и теперь включают секс без согласия, а Национальное полицейское агентство заявило: «Важно создать среду, в которой можно легко сообщать и обращаться за советом относительно сексуальных преступлений, что уменьшит количество зарегистрированных случаев». Эти изменения могли привести к увеличению числа таких преступлений.

Среди преступлений, связанных с кибератаками, быстро выросло количество мошеннических преступлений, имеющих отношение к денежным переводам, связанным с интернет-банкингом, составив 5528 (рост на 386,6%), а общий ущерб составил 8,6 млрд йен (рост на 465,7% по сравнению с предыдущим годом), оба показателя являются рекордными. Большинство жертв были частными лицами, причем 60% из них были в возрасте от 40 до 69 лет.

На 6,1% до 122 806 выросло количество детей (в возрасте до 18 лет), о которых полиция сообщила в центры помощи детям по подозрению в жестоком обращении, а число раскрытых случаев жестокого обращения с детьми составило 2385, что на 9,4% больше по сравнению с предыдущим годом, это самый высокий показатель за всю историю.

В ходе анкетного опроса, проведенного Национальным полицейским агентством в октябре 2023 года, 64,7% людей ответили, что, по их мнению, общественная безопасность в Японии находится на хорошем уровне, что на 11,2 пункта меньше, чем было в опросе 2021 года.

Фотография к заголовку: Следователи осматривают место инцидента с ножевыми ранениями после нападения на линии JR Яманотэ, раннее утро 4 января 2024 г., Тиёда-ку, Токио (Jiji Press)

(Jiji Press)

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