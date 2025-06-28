В Японии в 2024 году наблюдался всплеск случаев мошенничества, что привело к значительному росту финансового ущерба.

Рост ущерба

Мошенничества наносят всё больший ущерб в Японии. Согласно недавно опубликованной статистике Национального полицейского управления за 2024 год, общий ущерб от «особых видов мошенничества» составил 71,8 млрд йен, увеличившись на 26,5 млрд йен, или 58,6%, по сравнению с предыдущим годом. Количество признанных случаев таких мошенничеств составило 21 043, увеличившись на 2005 (10,5%).

Ежедневные потери от специализированного мошенничества составили 196,0 млн йен, увеличившись за год на 72,1 млн йен, в то время как средняя сумма, полученная мошенниками за один случай, увеличилась на 1,1 млн йен до 3,5 млн йен.

Было зарегистрировано 13 738 случаев мошенничеств, направленных на людей в возрасте 65 лет и старше. За вычетом случаев корпоративных финансовых потерь, такие случаи составили 65,4% всех зарегистрированных случаев мошенничества.

Полиция раскрыла 6576 случаев (на 8,8% меньше, чем в предыдущем году), а количество подозреваемых составило 2274 человек (на 7,4% меньше). Из них 416 человека были моложе 20 лет, и около 70% из них использовались в роли получателей наличных денег и других ценностей. Среди 1379 преступников, выполнявших эту роль, 286, или около 20%, были моложе 20 лет.

Количество зарегистрированных случаев особых видов мошенничества
Общий ущерб от особых видов мошенничества

Среди мошенничеств типа «Это я» (орэ орэ саги), где мошенник выдает себя за родственника жертвы или авторитетного представителя общества, более чем в четыре раза, до 4261, выросло количество случаев, когда мошенники выдавали себя за сотрудников полиции. Мошенники при этом в том числе сообщали потерпевшим, что их банковские счета используются для совершения преступлений, или что на их имя были заключены незаконные контракты на мобильную связь. Количество случаев мошенничества с фальшивыми счетами, когда жертв обманом заставляют платить якобы за использование услуг, которыми они никогда не пользовались, выросло примерно на 10% до 5716. При этом немного снизилось количество случаев мошенничества с «возвратом» средств – потерпевшим сообщали о якобы возврате платы по медицинским счетам или страховых взносов. Всего зарегистрировано 4070 таких случаев.

Количество зарегистрированных случаев особых видов мошенничества по видам

Мошенничество в социальных сетях

В 2024 году значительно выросло число мошенничеств с инвестициями с использованием социальных сетей, при котором изображения известных людей несанкционированно применяют в рекламе в социальных сетях для поощрения инвестиций в фейковые схемы, а также мошенничеств с использованием социальных сетей и приложений для знакомств. Их количество увеличилось более чем вдвое до 10 237 случаев, в то время как финансовые потери почти утроились, составив 127,2 млрд йен. Национальное полицейское агентство выделяет долгосрочное мошенничество в социальных сетях в отдельную от «особых видов мошенничества» категорию.

Мошенничества в социальных сетях с инвестициями и «романтические» мошенничества

Средний размер материального ущерба в случаях мошенничества с инвестициями в социальных сетях был чрезвычайно высок, составив 13,6 млн йен. Большинство потерпевших – мужчины и женщины в возрасте от 40 до 79 лет.

Фотография к заголовку: Сотрудники иммиграционной службы в Паттайе, Таиланд, арестовывают японских граждан, подозреваемых в причастности к мошенничеству в декабре 2024 года (предоставлено Иммиграционным бюро Таиланда; © Jiji)

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