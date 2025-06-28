В Японии в 2024 году наблюдался всплеск случаев мошенничества, что привело к значительному росту финансового ущерба.

Рост ущерба

Мошенничества наносят всё больший ущерб в Японии. Согласно недавно опубликованной статистике Национального полицейского управления за 2024 год, общий ущерб от «особых видов мошенничества» составил 71,8 млрд йен, увеличившись на 26,5 млрд йен, или 58,6%, по сравнению с предыдущим годом. Количество признанных случаев таких мошенничеств составило 21 043, увеличившись на 2005 (10,5%).

Ежедневные потери от специализированного мошенничества составили 196,0 млн йен, увеличившись за год на 72,1 млн йен, в то время как средняя сумма, полученная мошенниками за один случай, увеличилась на 1,1 млн йен до 3,5 млн йен.

Было зарегистрировано 13 738 случаев мошенничеств, направленных на людей в возрасте 65 лет и старше. За вычетом случаев корпоративных финансовых потерь, такие случаи составили 65,4% всех зарегистрированных случаев мошенничества.

Полиция раскрыла 6576 случаев (на 8,8% меньше, чем в предыдущем году), а количество подозреваемых составило 2274 человек (на 7,4% меньше). Из них 416 человека были моложе 20 лет, и около 70% из них использовались в роли получателей наличных денег и других ценностей. Среди 1379 преступников, выполнявших эту роль, 286, или около 20%, были моложе 20 лет.

Среди мошенничеств типа «Это я» (орэ орэ саги), где мошенник выдает себя за родственника жертвы или авторитетного представителя общества, более чем в четыре раза, до 4261, выросло количество случаев, когда мошенники выдавали себя за сотрудников полиции. Мошенники при этом в том числе сообщали потерпевшим, что их банковские счета используются для совершения преступлений, или что на их имя были заключены незаконные контракты на мобильную связь. Количество случаев мошенничества с фальшивыми счетами, когда жертв обманом заставляют платить якобы за использование услуг, которыми они никогда не пользовались, выросло примерно на 10% до 5716. При этом немного снизилось количество случаев мошенничества с «возвратом» средств – потерпевшим сообщали о якобы возврате платы по медицинским счетам или страховых взносов. Всего зарегистрировано 4070 таких случаев.

Мошенничество в социальных сетях

В 2024 году значительно выросло число мошенничеств с инвестициями с использованием социальных сетей, при котором изображения известных людей несанкционированно применяют в рекламе в социальных сетях для поощрения инвестиций в фейковые схемы, а также мошенничеств с использованием социальных сетей и приложений для знакомств. Их количество увеличилось более чем вдвое до 10 237 случаев, в то время как финансовые потери почти утроились, составив 127,2 млрд йен. Национальное полицейское агентство выделяет долгосрочное мошенничество в социальных сетях в отдельную от «особых видов мошенничества» категорию.

Средний размер материального ущерба в случаях мошенничества с инвестициями в социальных сетях был чрезвычайно высок, составив 13,6 млн йен. Большинство потерпевших – мужчины и женщины в возрасте от 40 до 79 лет.

Фотография к заголовку: Сотрудники иммиграционной службы в Паттайе, Таиланд, арестовывают японских граждан, подозреваемых в причастности к мошенничеству в декабре 2024 года (предоставлено Иммиграционным бюро Таиланда; © Jiji)

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