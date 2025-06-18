Según la Agencia Nacional de Policía, el monto de los daños por “fraudes especiales” a nivel nacional alcanzó en 2024 un récord de más de 71.000 millones de yenes. Han aumentado en concreto las estafas ore ore sagi, en las que los perpetradores se hacen pasar por agentes de policía para extorsionar dinero con el pretexto de una investigación.

Según las estadísticas definitivas sobre fraudes especiales de 2024 publicadas recientemente por la Agencia Nacional de Policía, el número de casos reconocidos a nivel nacional fue de 21.043, lo que representa un aumento de 2.005 casos (10,5 %) respecto al año anterior, y el monto de los daños fue de 71.760 millones de yenes, un aumento de 26.500 millones de yenes (58,6 %) respecto al año anterior.

El daño diario promedio fue de 196,05 millones de yenes, 72,06 millones de yenes más que el año anterior, y el daño promedio por incidente consumado fue de 3,497 millones de yenes, un aumento de 1,059 millones de yenes.

El número de casos reconocidos en los que las víctimas eran personas de edad avanzada (de 65 años o más) fue de 13.738, lo que representa el 65,4 % del número total de casos reconocidos, excluyendo los daños a empresas.

El número de detenciones policiales disminuyó tanto en casos como en personas: 6.576 detenciones (8,8 % menos que el año anterior) y 2.274 personas detenidas (7 % menos que el año anterior). De las personas detenidas, 416 eran menores de 20 años, y aproximadamente el 70 % de ellos eran ukeko (recolectores de efectivo o bienes). Los jóvenes menores de 20 años (286 personas) representaron aproximadamente el 20 % del total de los ukeko detenidos (1.379 personas).

En 2024, entre las estafas de suplantación de identidad, el número de casos en los que los perpetradores se hicieron pasar por agentes de policía para hacer creer a sus víctimas que sus cuentas estaban siendo utilizadas con fines delictivos, o que sus teléfonos móviles habían sido suscritos ilegalmente, se multiplicó por más de cuatro (4.261 casos) en comparación con el año anterior. En este tipo de fraudes los estafadores piden dinero en efectivo con el pretexto de llevar a cabo una investigación prioritaria.

Por otra parte, el número de casos de “fraude de facturación ficticia”, en los que las víctimas son estafadas con tarifas por servicios que nunca han utilizado, aumentó un 10 % hasta alcanzar los 5.716. El número de casos de “fraude de reembolso”, en que los perpetradores intentan estafar dinero alegando que recibirán reembolsos por gastos médicos o primas de seguros, disminuyó ligeramente hasta los 4.070.

Repunte de las estafas románticas y de inversión en redes sociales

El número de casos de estafas de inversión en redes sociales, en las que se engaña a la gente para que invierta dinero utilizando imágenes de famosos en anuncios de servicios de redes sociales, y de estafas románticas, en las que se engaña a la gente haciéndole sentir simpatía a través de servicios de redes sociales y aplicaciones de emparejamiento, está aumentando rápidamente. El número de casos reconocidos fue de 10.237, un aumento de 2,6 veces, y la suma de los daños alcanzó los 127.190 millones de yenes, 2,8 veces la cifra del año anterior.

La cuantía de los daños por caso de fraude de inversión en redes sociales es extremadamente alta, de 13,6 millones de yenes. La mayoría de las víctimas, tanto hombres como mujeres, tienen entre 40 y 79 años, con una amplia gama de grupos de edad afectados.

(Imagen del encabezado: agentes de inmigración detienen a ciudadanos japoneses presuntamente implicados en una estafa especial en una residencia de lujo del centro turístico de Pattaya, en el este de Tailandia; diciembre de 2024, cortesía de la Agencia de Inmigración, procesamiento de imágenes por la fuente - Jiji Press.)