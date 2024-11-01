Авиакомпания ANA ожидает рекордного дохода за 2024 финансовый год
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Токио, 31 октября (Jiji Press). Компания ANA Holdings Inc. сообщила, что ожидает рекордного консолидированного дохода за финансовый год, заканчивающийся в марте следующего года, благодаря растущему числу иностранных посетителей Японии.
Японская авиакомпания повысила прогноз выручки на год до 2,22 трлн йен, что на 8% больше, чем в предыдущем году, предыдущий прогноз составлял 2,19 трлн йен.
Предыдущий рекорд выручки в 2058,3 млрд йен был зафиксирован в году, закончившемся в марте 2019 года, до пандемии COVID-19.
Компания прогнозирует, что внутренние пассажирские и грузовые перевозки будут оживлённо развиваться.
ANA также повысила прогноз чистой прибыли со 110 млрд йен до 120 млрд йен.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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