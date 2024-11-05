Японский пенсионный фонд зафиксировал убыток в 9,1 трлн йен за июль-сентябрь
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Токио, 1 ноября (Jiji Press) -- Государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии (GPIF) сообщил в пятницу, что понёс инвестиционные убытки в размере 9,127.7 млрд йен в третьем квартале 2024 года.
Это первый квартальный убыток фонда с июля-сентября 2023 года и крупнейший с января-марта 2020 года, когда во время пандемии COVID-19 были зафиксированы потери в размере 17,707.2 млрд йен.
Доходность инвестиций составила минус 3,57%. Убытки связаны с укреплением курса йены по отношению к основным мировым валютам и падением цен на акции. Это произошло после повышения процентной ставки Банком Японии и на фоне неопределенности в экономике США.
Йена укрепилась по отношению к доллару из-за сужения разницы процентных ставок между Японией и США после того, как Банк Японии принял решение о повышении ставок в конце июля, а Федеральная резервная система снизила ставки в сентябре.
Укрепление йены привело к уменьшению стоимости зарубежных активов в пересчёте на японскую валюту, а также вызвало опасения относительно прибыльности японских компаний, что негативно отразилось на внутреннем фондовом рынке.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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