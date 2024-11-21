В октябре Японию посетило рекордное число иностранных туристов

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Токио, 20 ноября (Jiji Press). По оценкам, число иностранных туристов, посетивших Японию в октябре, выросло на 31,6% по сравнению с прошлым годом и составило 3 312 000 человек, что стало новым рекордом числа посетителей за месяц, сообщила Японская национальная туристическая организация.

Ежемесячное число превысило 3 миллиона впервые с июля, когда Японию посетили 3 292 602 иностранных туриста. Октябрьский показатель вырос на 32,7% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, до пандемии COVID-19.

Между тем, общее число иностранных посетителей с января достигло 30,19 млн человек, превысив отметку в 30 млн человек самыми быстрыми темпами с начала сбора данных в 1964 году.

Впервые годовое число превысило 30 миллионов с 2019 года, когда Японию посетили 31,88 миллиона иностранных туристов. В этом году годовой показатель наверняка достигнет рекордного максимума, возможно, превысив 35 миллионов.

В октябре Япония привлекла больше туристов из Китая, США и других стран в преддверии осени.

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