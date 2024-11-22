Honda начнёт тестовое производство полностью твердотельных аккумуляторов
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Токио, 21 ноября (Jiji Press). Компания Honda Motor Co. сообщила, что в январе следующего года начнёт опытное производство полностью твердотельных аккумуляторов на исследовательской базе в префектуре Тотиги на востоке Японии.
Компания Honda намерена начать массовое производство аккумуляторов нового поколения для электромобилей в конце 2020-х годов после проведения технической проверки на демонстрационной производственной линии, построенной на исследовательской базе Honda R&D Co. в городе Сакура префектуры Тотиги.
Полностью твердотельные аккумуляторы характеризуются меньшей пожароопасностью, чем жидкие литий-ионные аккумуляторы, которые широко используются в электромобилях, а также коротким временем зарядки и большим запасом хода на одной зарядке.
По оценкам компании Honda, если полностью твердотельные аккумуляторы будут запущены в серийное производство, запас хода электромобилей может увеличиться более чем вдвое.
Среди других японских автопроизводителей Nissan Motor Co. планирует запустить демонстрационную линию для производства твердотельных аккумуляторов в марте 2025 года. Toyota Motor Corp. намерена начать практическое использование таких аккумуляторов в период с 2027 по 2028 год.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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