В Японии более двух лет не проводились смертные казни

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Токио, 27 ноября (Jiji Press). Прошло более двух лет с тех пор, как в Японии в последний раз была проведена казнь, однако призывы к отмене смертной казни в стране снова усилились после оправдания бывшего заключённого, приговорённого к смертной казни, Хакаматы Ивао в ходе повторного судебного разбирательства.

По состоянию на конец октября в стране насчитывалось 107 заключенных, ожидающих смертной казни.

Согласно Уголовному кодексу страны, смертные приговоры приводятся в исполнение через повешение, для проведения издаётся приказ министра юстиции. Уголовно-процессуальный кодекс гласит, что приказ должен быть издан в течение шести месяцев после вынесения окончательного решения, но это требование трактуется как рекомендательное положение.

По данным Министерства юстиции, в период с 2012 по 2021 год средний период от вынесения смертного приговора до его приведения в исполнение составлял около семи лет и девяти месяцев.

Последняя казнь в Японии состоялась в июле 2022 года, когда был казнён Като Томохиро, осуждённый за неизбирательные убийства в 2008 году в токийском районе Акихабара. Министром юстиции в то время был Фурукава Ёсихиса. Ни один из его преемников не отдавал приказ о казни.

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