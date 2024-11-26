В Японии призовут компании не заставлять работников покупать их продукцию

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Токио, 25 ноября (Jiji Press). Министерство труда Японии усилит меры в отношении компаний, которые заставляют работников использовать свои собственные деньги и покупать продаваемую ими продукцию для выполнения своих квот на продажи, как стало известно 25 ноября.

Министерство в руководящих принципах, основанных на законе о поощрении трудовых мер, будет призывать компании принимать меры против подобных практик, определяя их как форму так называемого притеснения с использованием власти или злоупотребления в отношении сотрудников со стороны лиц, облеченных властью.

Зарегистрированные случаи подобной практики включают принуждение сотрудников подписывать договоры страхования автомобилей или взаимопомощи, покупать нераспроданные рождественские торты и покрывать расходы за ошибочно принятые заказы в ресторанах.

В рекомендациях будет указано, что подобные действия будут рассматриваться как притеснение с использованием служебного положения, если выполняются три условия: когда они основаны на отношениях начальника и подчинённого, когда они выходят за рамки, необходимые и разумные для бизнеса, и когда они наносят вред рабочей среде сотрудников.

Компании должны принять меры, если будет установлено, что они прибегают к практикам, представляющим собой притеснение с использованием власти.

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