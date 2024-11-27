Премьер-министр Исиба призывает к значительному повышению заработной платы в ходе весенних переговоров с профсоюзами в 2025 году

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Токио, 26 ноября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру призвал к повышению заработной платы на переговорах между трудящимися и руководством в следующем году, выразив пожелание, чтобы оно было таким же значительным, как и в этом году.

«Важно, чтобы импульс к повышению заработной платы дошёл до малых и средних предприятий, на которые приходится 70 процентов занятости в стране, а также до людей, работающих в сельской местности», – сказал Исиба на встрече представителей правительства, трудящихся и руководства в офисе премьер-министра.

На встрече правительства, трудовых коллективов и руководства, первой с момента вступления Исибы в должность в октябре, премьер-министр поручил соответствующим министрам, включая министра экономики и фискальной политики Акадзаву Рёсэя, разработать к следующей весне меры по достижению цели повышения средней минимальной почасовой заработной платы в стране до 1500 йен к концу 2020-х годов.

Аналогичные трёхсторонние встречи пройдут в каждой префектуре в следующем году, в основном в январе и феврале, чтобы придать импульс повышению заработной платы.

На переговорах по программе сюнто, «весенних войн» в 2025 году Японская конфедерация профсоюзов (Рэнго) планирует потребовать повышения заработной платы на 5 процентов и более.

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