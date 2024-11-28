Прокурор принёс извинения японцу, несправедливо осуждённому за убийство
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Хамамацу, префектура Сидзуока, 27 ноября (Jiji Press) -- Руководитель окружной прокуратуры префектуры Сидзуока лично принёс извинения Хакамата Иваo, недавно оправданному в ходе повторного судебного разбирательства по делу об убийстве семьи из четырёх человек, совершённом в 1966 году.
Глава окружной прокуратуры Ямада Хидэо посетил 88-летнего Хакамата в его доме в городе Хамамацу, где выразил глубокое сожаление: «Приношу искренние извинения за то, что вы столько лет находились в правовой неопределённости и пережили невыносимые страдания».
Касаясь недавнего заявления генерального прокурора о «несогласии» с оправдательным приговором, Ямада подчеркнул: «Приняв решение не обжаловать оправдательный приговор, мы полностью отказываемся от обвинений в адрес господина Хакамата и более не считаем его причастным к преступлению».
Находившаяся при встрече 91-летняя сестра Хакамата, Хидэко, заметила: «Мы уже не держим обиды на прокуратуру. Главное – что невиновность брата наконец-то доказана».
Ранее, 26 сентября, окружной суд Сидзуока установил, что ключевые улики по делу – «признательные показания» Хакамата и одежда с пятнами крови – были сфабрикованы следствием. Хакамата, приговорённый к высшей мере наказания в 1980 году, был окончательно оправдан в октябре этого года после того, как прокуратура Сидзуока отказалась от права на обжалование приговора.
Стоит отметить, что в октябре начальник полицейского управления префектуры Сидзуока Цуда Такаёси также принёс личные извинения Хакамата.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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