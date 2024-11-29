Профсоюзы тяжёлой промышленности потребуют рекордного повышения шкалы заработной платы в 2025 году

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Токио, 28 ноября (Jiji Press). Японская ассоциация рабочих металлургической, машиностроительной и производственной отраслей (JAM) будет добиваться беспрецедентного повышения заработной платы на «15 000 йен или более» в месяц в ходе переговоров о заработной плате следующей весной, как стало известно 28 ноября.

По словам людей, знакомых с процессом разработки стратегии «весенних войн» (сюнто), то есть переговоров о заработной плате, в JAM, объединяющей около 2000 профсоюзов с примерно 390 000 членов, этот головной орган профсоюзов на мелких производственных предприятиях поднимет целевой показатель повышения базовой заработной платы до «уровня 12 000 йен» по сравнению с предыдущим годом, чтобы сократить большой разрыв в оплате труда с крупными производителями.

Предлагаемое требование о повышении шкалы оплаты труда, которое приведёт к увеличению окончательных запросов профсоюзов на повышение заработной платы, включая регулярные надбавки, до как минимум 19 500 йен, будет официально принято в январе после центральной сессии дебатов в декабре.

Японский совет профсоюзов металлистов, сотрудничающий с JAM, собирается установить единое требование по повышению заработной платы на сумму «12 000 йен или более», которое должны будут выдвинуть профсоюзные организации-члены.

Тем временем Японская конфедерация профсоюзов (Рэнго), национальный профсоюзный центр страны, будет призывать профсоюзы малых и средних компаний добиться повышения ежемесячной заработной платы на «18 000 йен или более», включая базовые оклады.

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