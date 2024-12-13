Бывшую жену оправдали по делу о смерти «Дон Жуана из Кисю»

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Вакаяма, 12 декабря (Jiji Press) – Окружной суд в западной Японии вынес оправдательный приговор 28-летней женщине по делу о смерти ее 77-летнего супруга, состоятельного бизнесмена, известного как «Дон Жуан из Кисю».

Окружной суд Вакаямы оправдал Судо Саки, которой были предъявлены обвинения в убийстве Нодзаки Косукэ и нарушении закона о контроле над стимулирующими веществами. Прокуратура требовала для нее пожизненного заключения.

Председательствующая судья Фукусима Кэйко отметила, что несмотря на наличие обстоятельств, указывающих на убийство Нодзаки, их недостаточно для подтверждения причастности Судо к его смерти. По версии обвинения, 24 мая 2018 года в их доме в городе Танабэ префектуры Вакаяма обвиняемая дала мужу смертельную дозу стимулирующего препарата.

В отсутствие прямых доказательств, связывающих обвиняемую со смертью Нодзаки, основными вопросами громкого судебного разбирательства стали факт убийства и причастность Судо к преступлению. В итоге суд пришел к выводу о недостаточности улик для вынесения обвинительного приговора.

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