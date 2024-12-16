Почта Японии начинает принимать новогодние открытки
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Токио, 15 декабря (Jiji Press). Почта Японии (Japan Post Co.) начала принимать новогодние открытки 2025 года.
В октябре в Японии были повышены почтовые тарифы: цена новогодней открытки, как и обычной, выросла с 63 до 85 йен.
Ожидая падения спроса после повышения цен, Почта Японии ограничила количество первоначально выпущенных новогодних открыток на 2025 год примерно до 1,07 млрд, что на 25,7% меньше, чем в предыдущем году, и их число снижается уже 14-й год подряд.
Первоначальный тираж открыток стал самым низким с момента начала ведения учёта новогодних открыток в 2004 году.
Предполагается, что после повышения тарифов число людей, решивших отказаться от практики отправки новогодних открыток, постепенно увеличится.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]