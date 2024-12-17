Чиновник министерства финансов арестован за фотографирование нижнего белья девушки под юбкой

Новости

Токио, 16 декабря (Jiji Press). Полиция Токио арестовала 44-летнего чиновника Министерства финансов Японии по подозрению в подглядывании за девушкой на железнодорожной станции в Токио.

По данным источников в полиции, представитель министерства Ёнэта Ясутака, который также является временным доцентом Токийского столичного университета, отрицает эти обвинения.

Ёнэта подозревается в том, что он приблизился сзади к женщине в возрасте 20-29 лет, сунул смартфон ей под юбку и снял на камеру её нижнее белье на эскалаторе на станции Минамиосава в городе Хатиодзи около 10 часов утра 23 октября.

Фотография была обнаружена, когда сотрудники полиции проверили его смартфон в рамках отдельного дела в токийском районе Сугинами в конце октября.

Окончив Токийский столичный университет, в 2005 году Ёнэта поступил на работу в Токийское региональное налоговое бюро. Свою нынешнюю должность в университете он занял в апреле этого года.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме