Количество иностранных посетителей Японии к концу ноября уже превысило годовой рекорд

Новости

Токио, 18 декабря (Jiji Press). По оценкам, в январе-ноябре Японию посетили в общей сложности 33 379 900 человек, что уже превышает текущий годовой рекорд в 31,88 миллиона человек, установленный в 2019 году, сообщила Японская национальная туристическая организация.

Росту способствовала историческая слабость йены и увеличение количества авиарейсов.

Помимо посетителей из других частей Азии, включая Южную Корею, Тайвань и Гонконг, заметно увеличилось число туристов из США и Европы.

«Если всё пойдет хорошо, то в 2024 году общее число туристов превысит 35 миллионов», – заявил в тот же день на пресс-конференции комиссар Японского агентства по туризму Хараикава Наоя.

Только в ноябре предполагаемое число иностранных посетителей выросло на 30,6% по сравнению с прошлым годом до 3 187 000, превысив порог в 3 миллиона второй месяц подряд. Это также на 30,5% выше уровня докризисного периода COVID пятью годами ранее.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме