Honda, Nissan и Mitsubishi рассматривают возможность слияния
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Токио, 18 декабря (Jiji Press)/ Honda Motor Co., Nissan Motor Co. и Mitsubishi Motors Corp. рассматривают варианты сотрудничества, включая слияние, сообщили информированные источники.
Японские автопроизводители стремятся ускорить разработку технологий в рамках подготовки к полномасштабному распространению электромобилей, стремясь выдержать конкуренцию с зарубежными конкурентами, которые лидируют на рынке электромобилей, сообщили источники, знакомые с ситуацией.
В случае реализации трёхстороннего слияния будет создана третья по величине автомобильная группа в мире после Toyota Motor Corp. и Volkswagen Group.
Ожидается, что Honda и Nissan вскоре подпишут меморандум о взаимопонимании и объявят о начале переговоров о слиянии не ранее конца месяца, сообщили источники, близкие к двум компаниям.
В опубликованном 18 декабря заявлении Honda, Nissan и Mitsubishi сообщили, что рассматривают различные варианты будущего сотрудничества, основанные на сильных сторонах каждой компании.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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