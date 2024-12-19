Honda, Nissan и Mitsubishi рассматривают возможность слияния

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Токио, 18 декабря (Jiji Press)/ Honda Motor Co., Nissan Motor Co. и Mitsubishi Motors Corp. рассматривают варианты сотрудничества, включая слияние, сообщили информированные источники.

Японские автопроизводители стремятся ускорить разработку технологий в рамках подготовки к полномасштабному распространению электромобилей, стремясь выдержать конкуренцию с зарубежными конкурентами, которые лидируют на рынке электромобилей, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

В случае реализации трёхстороннего слияния будет создана третья по величине автомобильная группа в мире после Toyota Motor Corp. и Volkswagen Group.

Ожидается, что Honda и Nissan вскоре подпишут меморандум о взаимопонимании и объявят о начале переговоров о слиянии не ранее конца месяца, сообщили источники, близкие к двум компаниям.

В опубликованном 18 декабря заявлении Honda, Nissan и Mitsubishi сообщили, что рассматривают различные варианты будущего сотрудничества, основанные на сильных сторонах каждой компании.

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