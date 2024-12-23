В Окинаве прошел массовый митинг против насильственных действий военнослужащих США в отношении девушки

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Окинава, 22 декабря (Jiji Press) ― В городе Окинава состоялся массовый митинг, собравший, по данным организаторов, свыше 2500 человек. Поводом для протеста стали случаи сексуального насилия в отношении местных девушек со стороны американских военнослужащих, дислоцированных в южной японской префектуре Окинава.

На митинге была принята резолюция, адресованная правительствам Японии и США, с требованиями принести извинения и компенсировать ущерб пострадавшим, обеспечить оперативное информирование о подобных инцидентах, а также пересмотреть японско-американское соглашение о статусе войск.

«Сексуальное насилие, попирающее достоинство женщин и детей, категорически недопустимо», ― заявила Ираха Дзюнко, сопредседатель Префектурального совета женских организаций и член организационного комитета. Она также подвергла критике реакцию правительства на произошедшее, охарактеризовав её как «формальную и пренебрежительную по отношению к жителям префектуры».

В митинге принял участие губернатор префектуры Тамаки Денни. «Как губернатор я остро осознаю необходимость более решительно и громче заявлять о ситуации, когда жители префектуры вынуждены жить в постоянной тревоге из-за соседства с военными базами», ― подчеркнул он.

«Неужели мы должны лишаться радостей молодости только потому, что родились на Окинаве и здесь размещены военные базы?» ― такой вопрос поставила перед собравшимися Сакихама Соранэ, 22-летняя студентка третьего курса, выступавшая от лица молодёжи.

Организатором митинга выступил исполнительный комитет, объединивший различные общественные организации. Мероприятие транслировалось в городах Исигаки и Мияко, а также велась прямая трансляция в интернете. Участники были одеты в жёлтую одежду и носили жёлтые ленты ― цвет мимозы, символизирующей Международный женский день, выражая тем самым солидарность с пострадавшими.

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