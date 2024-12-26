[Видео] В Японии к Новому году делают игрушки «золотая кэндама», призванные привлечь финансовый успех

Общество Культура

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На фабрике «Ямагата кобо» (город Нагаи, префектура Ямагата), крупнейшем в Японии производителе традиционных игрушек кэндама, сейчас делают игрушки с символикой наступающего года Змеи. Деревянный шар игрушки окрашен в золотистый цвет, его украшает забавный рисунок змеи с высунутым языком (24 декабря) [Видеоцентр Jiji Press]

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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