В Японии умерла приговорённая к смертной казни «Чёрная вдова»
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Токио, 26 декабря (Jiji Press). Какэхи Тисако, 78-летняя заключённая, приговорённая к смертной казни и известная как «Чёрная вдова», осуждённая за серийные убийства с использованием синильной кислоты на западе Японии, скончалась в следственном изоляторе Осаки, сообщило Министерство юстиции.
Какэхи была признана виновной в убийстве трех мужчин в 2012 и 2013 годах, включая её мужа, которому тогда было 75 лет, и жившего с ней в гражданском браке мужчину, путём отравления синильной кислотой с целью завладения их активами, а также в попытке убийства ещё одного человека в 2007 году с целью неуплаты долгов.
Её смертный приговор был окончательно утверждён в 2021 году, когда Верховный суд отклонил её апелляцию. В 2022 году она подала ходатайство о повторном судебном разбирательстве по делу об убийстве одной из трёх жертв, но оно было отклонено.
Какэхи была найдена лежащей на спине в своей камере 26 декабря утром и позже смерть была подтверждена в больнице. Причина её смерти пока неизвестна, заявило министерство.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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