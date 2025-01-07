Пассажиропоток Japan Railways в новогодний период вырос на 11%

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Токио, 6 января (Jiji Press). Шесть компаний Japan Railways Group сообщили, что число пассажиров их поездов синкансэн и других экспрессов в ключевых районах в конце года и в период новогодних праздников выросло на 11 процентов по сравнению с прошлым годом и составило 13,09 миллиона человек.

Показатель за 10-дневный период до 5 января даже вырос на 2% по сравнению с 2018 финансовым годом, впервые превысив уровень до пандемии COVID-19 благодаря календарному совпадению, которое позволило многим людям отдыхать девять дней подряд.

По данным компании Central Japan Railway Co. (JR Tokai), ежедневное количество пассажиров на линии Токайдо-синкансэн достигло 412 000 человек, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений в конце года и в новогодний период.

Компания West Japan Railway Co. (JR West) отметила рост числа пассажиров на линии Хокурику синкансэн на 40% после открытия в марте прошлого года расширенного участка линии, соединяющего Канадзаву, префектура Исикава, и Цуругу, префектура Фукуи.

Спрос на авиарейсы в тот же праздничный период также был высоким. All Nippon Airways и Japan Airlines, или JAL говорят об увеличении количества пассажиров на внутренних рейсах на 19,5 % и 11,5 % соответственно.

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