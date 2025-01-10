Продажи иностранных автомобилей в Японии в 2024 году упали на 8,5%

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Токио, 9 января (Jiji Press). Продажи импортных иностранных автомобилей в Японии в 2024 году упали на 8,5% по сравнению с прошлым годом и составили 227 202 единицы, сообщила Ассоциация импортёров автомобилей Японии.

Снижение, по-видимому, произошло из-за нападений хуситов на суда, которые нарушили коммерческое судоходство, а также из-за роста цен на материалы, что привело к росту цен на транспортные средства.

Продажи автомобилей иностранных марок стоимостью менее 4 млн йен упали на 28,6%, в то время как продажи автомобилей стоимостью от 4 млн йен до 10 млн йен упали на 2,2%. Продажи автомобилей стоимостью 10 млн йен и выше, таких как Porsche, Ferrari и Lamborghini, выросли на 5,8%.

Продажи электромобилей выросли на 5,7% до 24 198 единиц, или 10,7% от общего числа, увеличившись на 1,5 процентных пункта. «Автопроизводители, включая BMW и BYD в дополнение к Tesla, предложили широкий выбор моделей для удовлетворения потребительского спроса», – сказал представитель ассоциации.

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