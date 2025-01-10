Три японских автопроизводителя отметили падение продаж в Китае в 2024 году
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Пекин, 9 января (Jiji Press). Японские компании Toyota Motor Corp., Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. сообщили о спаде продаж новых автомобилей в Китае в 2024 году.
Три автопроизводителя, влиятельные на рынке бензиновых автомобилей, столкнулись с трудностями на крупнейшем в мире автомобильном рынке, где популярны электромобили.
Продажи Honda упали на 30,9% до 852 269 единиц, что стало самым большим падением среди трёх компаний. Продажи в Китае впервые за девять лет опустились ниже 1 миллиона единиц.
Компания Nissan, объявившая в прошлом месяце о начале переговоров об интеграции бизнеса с Honda, столкнулась с падением продаж на 12,2% до 696 631 единицы.
Их совокупный объём продаж составил 1,55 млн единиц, что составляет лишь половину пикового уровня в 3,1 млн единиц в 2019 году. Поскольку считается, что их совокупная производственная мощность в Китае составляет около 3 млн единиц, им придётся закрыть некоторые заводы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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