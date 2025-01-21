Пожилой мужчина, живший со многими женщинами, умер до вынесения решения суда по делу о сексуальном насилии

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Токио, 20 января (Jiji Press). 76-летний мужчина, проживавший со своей женой и несколькими бывшими женами в Токио, умер за день до того, как суд должен был вынести решение по делу о сексуальном насилии против него, сообщили источники в полиции.

Одна из женщин обнаружила мужчину, Сибуя Хирохито, без признаков жизни у себя дома в Хигасиямато, Токио, около 10:10 вечера 19 января и вызвала скорую помощь, но, по данным источников, он был объявлен мёртвым примерно через час. Предполагается, что он покончил с собой.

Сибуя был арестован по подозрению в совершении насильственных половых актов с девушкой младше 20 лет в феврале 2023 года, когда он проживал со своей женой, восемью бывшими женами и тремя детьми.

23 декабря прошлого года бывшая жена в возрасте 40-49 лет, арестованная по подозрению в сговоре с Сибуей и обвиненная в пособничестве и подстрекательстве к его предполагаемому сексуальному насилию, также скончалась в доме Сибуи, очевидно, покончив с собой.

Согласно обвинительному заключению, Сибуя совершил сексуальное насилие над девушкой у себя дома в период с середины июня по 12 декабря 2022 года, сказав ей, что её съедят инопланетяне, что ослабило её способность к сопротивлению.

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