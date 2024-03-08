Инвестиционные и романтические мошенничества в Японии нанесли в 2023 году ущерб в 45,52 млрд йен

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Токио, 7 марта (Jiji Press). Сумма денег, украденных в ходе дел об инвестиционном мошенничестве в социальных сетях и романтических мошенничествах в Японии в 2023 году, составила 45,52 миллиарда йен, как показали данные Национального полицейского управления.

Согласно данным, эта цифра превысила 44,12 миллиарда йен, украденных в результате мошенничеств с банковскими переводами и других особых случаев мошенничества.

Национальное полицейское управление провело своё первое исследование случаев инвестиционного и романтического мошенничества, связанных с социальными сетями, поскольку в прошлом году объём ущерба от таких случаев резко возрос. При романтическом мошенничестве преступники эмоционально эксплуатируют людей, чтобы обманом заставить их перевести деньги.

Управление призвало полицейские управления префектур по всей стране активно реализовывать комплексные меры по предотвращению дальнейшего ущерба.

В 2023 году сумма денег, украденных в результате инвестиционного мошенничества с использованием социальных сетей, составила 27,79 миллиарда йен, в 2271 случае, о которых было сообщено полиции, а ущерб от романтического мошенничества составил 17,73 миллиарда йен в 1575 случаях.

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