Работники сферы услуг и туризма потребуют повышения заработной платы на 6% в ходе весенних переговоров с работодателями
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Токио, 21 января (Jiji Press). Японская федерация профсоюзов работников сферы услуг и туризма планирует потребовать рекордного повышения заработной платы на 6 процентов, включая регулярные повышения, в ходе весенних переговоров по заработной плате (сюнто) в этом году.
План, объявленный 20 января, был принят на заседании центрального комитета 17 января.
В условиях острой нехватки рабочей силы федерация будет подчёркивать важность улучшения условий труда для достижения среднесрочного целевого показателя годовой заработной платы в размере 5,5 млн йен для работников промышленности в возрасте 35 лет.
Для контрактных работников и лиц, работающих неполный рабочий день, федерация намерена повысить среднюю заработную плату на 6 процентов.
Кроме того, организация призовёт компании создать руководства и открыть консультационные пункты для сотрудников в качестве мер по борьбе с жестоким обращением с работниками со стороны клиентов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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