Японская федерация бизнеса призывает компании рассмотреть возможность повышения шкалы оплаты труда
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Токио, 21 января (Jiji Press). Японская федерация бизнеса (Кэйданрэн) опубликовала руководящие принципы для своих компаний-членов по весенним переговорам по заработной плате (сюнто) в этом году, призывая их рассмотреть возможность повышения шкалы заработной платы.
В рекомендациях Кэйданрэн говорится, что установленный Японской конфедерацией профсоюзов (Рэнго) целевой показатель общего повышения заработной платы на 5% и более соответствует её политике.
Однако она подвергла критике целевой показатель для небольших профсоюзов в 6% и более, назвав его слишком высоким даже в качестве ориентира и части кампании.
Бизнес-группа отметила, что целевые показатели повышения заработной платы должны быть установлены на уровнях, способствующих проведению здоровых и конструктивных переговоров между трудящимися и руководством.
Кэйданрэн подчеркнула, что группа и её компании-члены несут социальную ответственность за содействие формированию сильного среднего класса и реализацию структурного повышения заработной платы путем обеспечения того, чтобы импульс к повышению заработной платы, который наблюдался в последние два года, широко укоренился в обществе.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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