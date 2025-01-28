Компания Cosmo Energy будет поставлять японское экологичное топливо авиакомпаниям ANA и JAL

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Токио, 27 января (Jiji Press). Японская компания Cosmo Energy Holdings Co. заявила, что с апреля начнёт поставлять японское авиационное топливо из вторсырья (sustainable aviation fuel, SAF) авиакомпаниям All Nippon Airways и Japan Airlines.

Компания Cosmo Energy заявила, что станет первой компанией, которая поставит SAF, произведенное в Японии из материалов, закупаемых внутри страны.

Компания будет собирать отработанное кулинарное масло в сотрудничестве с партнёрами, включая инжиниринговую компанию JGC Holdings Corp., и производить SAF на крупномасштабном предприятии в городе Сакаи в западной префектуре Осака.

Cosmo Energy планирует производить 30 000 килолитров SAF в год. Этого количества достаточно, чтобы большой самолёт мог совершить 350 рейсов туда и обратно между Токио и Лондоном, если смешать SAF с обычным топливом в соотношении три к семи.

Компания надеется расширить направления поставок SAF на внутреннем рынке, а также осваивать зарубежный рынок.

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