Компания Cosmo Energy будет поставлять японское экологичное топливо авиакомпаниям ANA и JAL
НовостиТехнологии Экология
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 27 января (Jiji Press). Японская компания Cosmo Energy Holdings Co. заявила, что с апреля начнёт поставлять японское авиационное топливо из вторсырья (sustainable aviation fuel, SAF) авиакомпаниям All Nippon Airways и Japan Airlines.
Компания Cosmo Energy заявила, что станет первой компанией, которая поставит SAF, произведенное в Японии из материалов, закупаемых внутри страны.
Компания будет собирать отработанное кулинарное масло в сотрудничестве с партнёрами, включая инжиниринговую компанию JGC Holdings Corp., и производить SAF на крупномасштабном предприятии в городе Сакаи в западной префектуре Осака.
Cosmo Energy планирует производить 30 000 килолитров SAF в год. Этого количества достаточно, чтобы большой самолёт мог совершить 350 рейсов туда и обратно между Токио и Лондоном, если смешать SAF с обычным топливом в соотношении три к семи.
Компания надеется расширить направления поставок SAF на внутреннем рынке, а также осваивать зарубежный рынок.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Авиакомпания ANA раскрасила самолёт в цвета Osaka Expo
- В Японию за первое полугодие 2024 года прибыло 17,78 миллиона посетителей из-за рубежа: только за июнь число иностранных туристов составило 3,135 миллиона
- Правительство Японии будет способствовать развитию туризма в пострадавших от землетрясения районах
- Вид на гору Фудзи в японском городе закрыли экраном из-за чрезмерного наплыва туристов