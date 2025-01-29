В Нью-Йорке прошло мероприятие, посвящённое кухне префектуры Иватэ

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Нью-Йорк, 27 января (Jiji Press). Префектура Иватэ провела мероприятие по рекламе своих продуктов питания в Нью-Йорке, где были представлены фирменные блюда этой северо-восточной префектуры Японии для работников пищевой и ресторанной индустрии.

На стол подавали такие блюда, как лапша ванко соба и прессованные суси, приготовленные из риса «Гинга-но сидзуку» из Иватэ и говядины Иватэ, а также сакэ.

52-летний Кудзи Косукэ, председатель ассоциации производителей сакэ в префектуре Иватэ, стремится расширить каналы сбыта, заявляя, что все больше людей пьют сакэ с тех пор, как его производство стало более популярным в Соединённых Штатах.

Кристофер Гомес, работающий в ресторане суси, сказал, что говядина, которую он попробовал на мероприятии, была «мягкой» и обладала насыщенным вкусом умами.

39-летний Гомес проявил интерес к сакэ завода «Кику-но цукаса» в городе Сидзукуиси в Иватэ. Он хочет предлагать его в ресторане, считая, что оно будет хорошо сочетаться с гребешками и кальмарами.

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