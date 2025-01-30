У 87% жителей обнаружено превышение американских норм ПФАС в крови

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Кибитюо, префектура Окаяма, 28 января (Jiji Press) -- Администрация города Кибитюо префектуры Окаяма опубликовала результаты первого бесплатного скрининга на содержание перфторалкильных соединений (ПФАС) в крови местных жителей. Исследование было проведено после обнаружения этих потенциально канцерогенных веществ на городской станции водоочистки. У 87,4% обследованных суммарная концентрация семи веществ, включая основные соединения перфтороктансульфоновую кислоту (ПФОС) и перфтороктановую кислоту (ПФОА), превысила пороговое значение в 20 нанограммов на миллилитр, установленное американскими стандартами.

На состоявшейся в тот же день пресс-конференции мэр города Ямамото Масанори заявил: «Откровенно говоря, показатели оказались значительно выше наших ожиданий» и обратился к правительству с просьбой «разработать соответствующие нормативы».

В настоящее время в Японии отсутствуют национальные стандарты допустимого содержания ПФАС в крови. В то же время, согласно рекомендациям американских научных институтов, превышение суммарной концентрации семи веществ более 20 нанограммов на миллилитр связано с повышенным риском для здоровья.

В городе с населением около 10 000 человек анализы крови были проведены в ноябре-декабре прошлого года среди 709 добровольцев в возрасте от 2 до 102 лет. Результаты показали максимальную концентрацию ПФОА 718,8 нанограммов на миллилитр, а средняя суммарная концентрация семи веществ составила 151,5 нанограммов на миллилитр, что существенно превышает американские нормативы.

Профессор Университета Окаяма Райто Такаси, проводящий анализ результатов исследования, рекомендовал жителям «регулярно проходить медицинское обследование и незамедлительно обращаться к врачу при появлении каких-либо симптомов». Городские власти продолжают проводить дополнительное тестирование для желающих и планируют провести повторное обследование через пять лет.

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