Honda построит в Индии завод по производству электромотоциклов

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Токио, 28 января (Jiji Press). Японский производитель автомобилей Honda Motor Co. заявил, что построит в Индии завод по производству электромотоциклов.

Ожидается, что новый завод, который будет построен на месте существующего завода в южном городе Бангалор, начнёт работу в 2028 году. Индия является крупнейшим в мире рынком мотоциклов, и её правительство поддерживает электрификацию таких транспортных средств.

Honda стремится увеличить местные продажи, а также, возможно, экспортировать электромотоциклы из Индии, чтобы увеличить свою долю на мировом рынке мотоциклов, включая электромотоциклы, с текущих 40% до 50% в долгосрочной перспективе.

Автопроизводитель уступает на индийском рынке мотоциклов только местному производителю Hero MotoCorp Ltd. и стремится занять первое место.

На новом заводе планируется выпускать широкий ассортимент моделей, используя единые спецификации и обеспечивая стабильные закупки аккумуляторов в сотрудничестве с производителями аккумуляторов.

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