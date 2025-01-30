У мужчин старше 60 лет выше риск остановки сердца во время марафонов

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Токио, 29 января (Jiji Press). Исследование, проведенное японской исследовательской группой, показало, что мужчины-бегуны в возрасте 60 лет и старше чаще других возрастных групп страдают от остановки сердца во время любительских марафонов в Японии, причем частота таких случаев примерно в шесть раз выше, чем у лиц моложе 49 лет.

С другой стороны, у женщин-бегунов не наблюдалось повышения риска остановки сердца с возрастом, согласно результатам опроса, проведенного группой исследователей под руководством доцента Университета Кэйо Манабэ Томохиро.

Опрос охватил 516 официальных забегов на полную марафонскую дистанцию ​​Японской ассоциации легкоатлетических федераций, которые проводились в период с апреля 2011 года по март 2019 года.

Примерно 80% из 4,1 млн участников забегов были мужчинами. Из 69 человек, у которых случилась остановка сердца, 66 были мужчинами.

Остановка сердца происходила у 1,7 из 100 000 участников. Частота увеличивалась с возрастом, составляя 0,9 человек для лиц моложе 40 и 40-49 лет, 2,6 для лиц в возрасте 50-59 лет и 5,5 для лиц в возрасте 60 лет и старше. Предполагают, что увеличение таких случаев связано со стенокардией и другими состояниями, распространенными среди пожилых людей.

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