Honda в конце 2025 года начнёт производство электромобилей в США

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Колумбус, Огайо, 5 февраля (Jiji Press). Honda Motor Co. планирует начать в конце этого года производство электромобилей в Соединённых Штатах.

Для полноценного выхода на североамериканский рынок электромобилей крупнейший японский автопроизводитель объединил две сборочные линии на своём заводе в Мэрисвилле (штат Огайо) для переоснащения их под производство электромобилей и подготовился к производству корпусов аккумуляторных батарей на заводе Anna Engine Plant в том же штате Среднего Запада для создания своего «центра электромобилей».

В хабе в Огайо также будет расположен завод по производству аккумуляторных батарей, который Honda строит совместно с южнокорейским партнером LG Energy Solution Ltd. Аккумуляторные батареи, произведенные на заводе, будут объединяться с корпусами аккумуляторных батарей.

В своём объявлении о проекте EV hub в 2022 году Honda заявила, что общая сумма инвестиций составит 700 миллионов долларов. Теперь компания планирует вложить в проект ещё 300 миллионов долларов.

Завод в Мэрисвилле, первый завод Honda по производству электромобилей в США, к концу года начнет выпуск нового Acura RSX, роскошного электрического внедорожника, а позднее начнёт производство моделей под новым брендом «0 Series».

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