Основатель Sea Shepherd Пол Уотсон стал почетным гражданином Парижа
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Париж, 3 февраля (Jiji Press) -- Мэр Парижа Анн Идальго вручила 3 февраля звание почетного гражданина города известному экологическому активисту Полу Уотсону, который находится в международном розыске за акции против японского научного китобойного промысла.
Решение о присвоении этого звания основателю природоохранной организации Sea Shepherd было единогласно принято городским советом Парижа еще в ноябре прошлого года, что отражает широко распространенные во французском обществе антикитобойные настроения.
По заявлению городской администрации, данное решение призвано продемонстрировать солидарность и направить четкий сигнал международному сообществу.
На торжественной церемонии в мэрии Парижа 74-летний Уотсон выразил глубокую признательность за оказанную честь.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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