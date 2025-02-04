Основатель Sea Shepherd Пол Уотсон стал почетным гражданином Парижа

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Париж, 3 февраля (Jiji Press) -- Мэр Парижа Анн Идальго вручила 3 февраля звание почетного гражданина города известному экологическому активисту Полу Уотсону, который находится в международном розыске за акции против японского научного китобойного промысла.

Решение о присвоении этого звания основателю природоохранной организации Sea Shepherd было единогласно принято городским советом Парижа еще в ноябре прошлого года, что отражает широко распространенные во французском обществе антикитобойные настроения.

По заявлению городской администрации, данное решение призвано продемонстрировать солидарность и направить четкий сигнал международному сообществу.

На торжественной церемонии в мэрии Парижа 74-летний Уотсон выразил глубокую признательность за оказанную честь.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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