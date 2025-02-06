Toyota будет производить электромобили Lexus в Шанхае

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Нагоя, 5 февраля (Jiji Press). Компания Toyota Motor Corp. сообщила, что откроет дочернее предприятие в Шанхае для разработки и производства электромобилей и аккумуляторов в рамках партнёрства с этим китайским городом по достижению нулевого уровня выбросов углерода.

Новая компания начнёт производить электромобили Lexus уже в 2027 году с годовым темпом около 100 000 единиц. Этот шаг создаст около 1000 рабочих мест.

Производство электромобилей в Шанхае японским автопроизводителем призвано повысить конкурентоспособность компании на китайском рынке, который переходит на транспортные средства на новых источниках энергии.

Toyota также заявила, что её завод по производству аккумуляторов стоимостью 14 миллиардов долларов в Северной Каролине в апреле начнёт поставки аккумуляторов для использования в электрических, гибридных и подключаемых гибридных автомобилях для североамериканского рынка.

Ожидается, что на заводе будет занято около 5000 рабочих.

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