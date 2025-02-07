Япония разрешит иностранцам заниматься услугами по уходу за пациентами на дому
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Токио, 6 февраля (Jiji Press). Правительство Японии представило группе экспертов план, позволяющий иностранным гражданам заниматься услугами по уходу на дому в рамках специальной программы страны для квалифицированных рабочих в рамках усилий по сокращению острой нехватки рабочей силы.
Правительство также предложило смягчить правила, чтобы больше иностранцев могли работать в ресторанной отрасли и на предприятиях по производству промышленной продукции, которые также испытывают нехватку рабочей силы.
Эти предложения были представлены на первом заседании группы для обсуждения изменений в программах страны по приёму иностранных рабочих. Правительство намерено внести поправки в соответствующие операционные руководящие принципы для каждого сектора на основе закона об иммиграционном контроле уже этой весной.
Специальная программа для квалифицированных рабочих, введённая в 2019 году, позволяет иностранцам, обладающим определенными навыками, работать в более чем 10 секторах и оставаться в стране на среднесрочный и долгосрочный период.
В секторе ухода за больными иностранцы в настоящее время не могут заниматься услугами по уходу на дому. Им будет разрешено делать это, если они соответствуют определённым условиям, таким как прохождение обучения, согласно представленному предложению.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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