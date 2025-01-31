Число иностранных работников в Японии достигает рекордного уровня за 12 лет подряд

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Токио, 31 января (Jiji Press). По данным министерства труда, число иностранных работников в Японии достигло рекордно высокого уровня 12-й год подряд, что отражает острую нехватку рабочей силы в стране.

По состоянию на конец октября прошлого года общее число иностранных рабочих составило 2 302 587 человек, что на 12,4% больше, чем годом ранее.

По национальности вьетнамские работники были самой большой группой – 570 708 человек, рост на 10,1%, за ними следовали китайские работники, численность которых составила 408 805 человек, рост на 2,7%. Рабочие из Мьянмы и Индонезии зафиксировали самые быстрые темпы роста – рост на 61,0% и 39,5% соответственно.

Число рабочих-иностранцев в обрабатывающей промышленности увеличилось на 8,3% до 598 314 человек, что составляет 26,0% от всех иностранных рабочих, в то время как число работников сферы услуг выросло на 10,5% до 354 418 человек. Больше всего увеличилось число иностранных рабочих в сфере медицины и социального обеспечения – на 28,1%.

Наибольшую группу иностранных работников составили работники со статусом визы для работы в специализированных и технических областях: их число составило 718 812 человек, что на 20,6% больше.

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