Парламент Японии одобрил поправку к закону об иммиграции
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Токио, 9 июня (Jiji Press). Парламент Японии принял законопроект о пересмотре закона об иммиграционном контроле и признании статуса беженца, позволяющего властям депортировать при определённых условиях иностранных граждан, добивающихся статуса беженца в Японии.
Законопроект был одобрен на пленарном заседании Палаты советников, верхней палаты парламента, большинством голосов при поддержке правящей Либерально-демократической партии, её партнера по коалиции Комэйто и оппозиционных сил Ниппон исин-но кай и Демократической народной партии.
Пересмотренный закон создаст исключение из правила, которое приостанавливает депортацию нелегальных иммигрантов, чьи заявления о предоставлении статуса беженца находятся в стадии рассмотрения.
Исключение позволит депортировать таких иностранцев, если они три или более раз обращались за получением статуса беженца и если они не могут указать надлежащую причину, по которой они должны быть признаны беженцами.
Действующий закон не ограничивает количество раз, когда иностранные граждане могут обращаться за статусом беженца. Правительство считает проблематичным то, что некоторые заявители неоднократно подают заявки на этот статус, чтобы избежать депортации.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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