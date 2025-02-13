[Видео] Мэр Киото Мацуи Кодзи провёл онлайн-встречу с мэром Киева Виталием Кличко: «Мы хотим помочь с реконструкцией»
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12 февраля мэр Киото Мацуи Кодзи провёл онлайн-встречу с мэром Киева, города-побратима Киото, Виталием Кличко, который находится в украинской столице, испытывающей последствия продолжающейся российской агрессии. В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно послевоенного восстановления, и Мацуи сказал: «Я хотел бы ещё больше углубить дружеские отношения путём экономических и культурных обменов. Я хотел бы оказать любую возможную помощь в восстановлении Киева и Украины». [Видеоцентр Jiji Press]
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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